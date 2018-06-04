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Канадский подросток посадил неисправный самолет на трассу
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Канадский подросток посадил неисправный самолет на трассу 

Российская Газета 18 минут назад
Семнадцатилетний подросток сумел посадить неисправный легкомоторный самолет на скоростное шоссе возле Торонто. У воздушного судна возникли проблемы с двигателем.
Юный летчик совершил аварийную посадку на скоростном шоссе недалеко от города Сандерленд в 85 километрах к северо-западу от Торонто.
Как сообщает ТАСС, в результате случившегося никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.
Накануне аналогичный случай произошел в США, где начинающий пилот посадила на трассу в Калифорнии небольшой самолет, у которого также возникли неполадки с двигателем.
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