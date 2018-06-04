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В Канаде семнадцатилетний пилот посадил самолет на шоссе
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В Канаде семнадцатилетний пилот посадил самолет на шоссе 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Небольшой самолет совершил экстренную посадку на автомагистрали недалеко от канадского города Торонто, за штурвалом находился 17-летний молодой человек, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в субботу вечером недалеко от населенного пункта Сандерленд, в 85 километрах от Торонто. По данным полиции провинции Онтарио, самолет вылетел из города Ошава, после чего пилот сообщил о проблемах с двигателем и подал сигнал бедствия.
Пилоту удалось благополучно посадить воздушное судно на автомагистраль, в результате происшествия самолет не получил повреждений, никто не пострадал.
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