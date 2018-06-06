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Почти 200 гватемальцев пропали без вести
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В Гватемале сообщили о 192 пропавших без вести из-за извержения вулкана 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Noe Perez
Число пропавших без вести в результате извержения вулкана Фуэго составило почти 200 человек, сообщил во вторник вечером глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс.
"У нас есть 192 человека, пропавших без вести. Есть их имена, возраст и из каких поселков они были", — приводит правительство Гватемалы заявление Кабаньяса на пресс-конференции.
Национальный институт судебных наук Гватемалы сообщил, что обнаружено 75 тел погибших, из них опознаны пока останки только 23 человек.
Ранее директор национального института судебных наук страны Фануэль Гарсия оценил общее число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в 72 человека. Еще 35 оставались в больницах, состояние большей части из них было критическим.
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