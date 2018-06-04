За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко, которого ФСБ РФ называет сотрудником спецслужб Украины, а новостное агентство "Укринформ" — своим корреспондентом.
"Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил приговор судья Олег Музыченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Прокурор просил для подсудимого 14 лет колонии. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".
Помимо прочего, суд конфисковал диктофон Сущенко в пользу ФСБ РФ.
По данным ФСБ РФ, Сущенко, как сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.
Украинское национальное агентство "Укринформ" в свою очередь заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.
В МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину гражданин Украины не признает.