Названа причина стрельбы в Берлине

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Полиция назвала причину стрельбы в Берлинском кафедральном соборе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Jan Dorner
Полицейский, открывший огонь в Берлинском кафедральном соборе, стрелял по дебоширу — полиция
РИА Новости: последние новости
Двое военнослужащих Северного флота утонули в озере возле Североморска Фото : Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Кузбасс В Берлине полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе
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