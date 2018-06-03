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Названа причина стрельбы в Берлине
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Полиция назвала причину стрельбы в Берлинском кафедральном соборе
РИА Новости
1 час назад
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Фото: © AFP 2018 / Jan Dorner
Полицейский, открывший огонь в Берлинском кафедральном соборе, стрелял по дебоширу — полиция
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В Берлине полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе
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