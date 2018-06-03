В Ленобласти загорелся Монрепо

В Ленобласти горят четыре гектара парка Монрепо

"Третьего июня в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что в Выборгском районе в лесопарковой зоне Монрепо обнаружено очаговое горение лесной подстилки на общей площади четыре гектара", — говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, к ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд. "Угрозы перехода огня на населенный пункт нет", — добавили в ведомстве