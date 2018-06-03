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В Ленобласти загорелся Монрепо
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В Ленобласти горят четыре гектара парка Монрепо 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области горят четыре гектара лесопарковой зоны музея-заповедника "Монрепо", к тушению привлечен пожарный поезд, сообщает региональный главк МЧС России.
"Третьего июня в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что в Выборгском районе в лесопарковой зоне Монрепо обнаружено очаговое горение лесной подстилки на общей площади четыре гектара", — говорится в сообщении.
Как отметили в МЧС, к ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд. "Угрозы перехода огня на населенный пункт нет", — добавили в ведомстве
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