В Москве мужчина с мачете взял людей в заложники

В московском Люблино вооруженный мачете мужчина напал на человека. После этого он заперся в подъезде жилого дома, передает Telegram-канал Mash.

По некоторым данным, затем он взял двух человек в заложники.

В полицию позвонила девушка, сообщившая, что мужчина, вооруженный длинным ножом, похожим на мачете, напал на людей.

На место выехали полиция и спецслужбы.