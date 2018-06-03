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В Москве мужчина с мачете взял людей в заложники
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В Москве мужчина с мачете взял людей в заложники 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В московском Люблино вооруженный мачете мужчина напал на человека. После этого он заперся в подъезде жилого дома, передает Telegram-канал Mash.
По некоторым данным, затем он взял двух человек в заложники.
В полицию позвонила девушка, сообщившая, что мужчина, вооруженный длинным ножом, похожим на мачете, напал на людей.
На место выехали полиция и спецслужбы.
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Между тем в полиции информацию не подтверждают. В столичном главке МВД заявили, что она не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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