В Москве мужчина с мачете взял людей в заложники 

В московском Люблино вооруженный мачете мужчина напал на человека. После этого он заперся в подъезде жилого дома, передает Telegram-канал Mash.
По некоторым данным, затем он взял двух человек в заложники.
В полицию позвонила девушка, сообщившая, что мужчина, вооруженный длинным ножом, похожим на мачете, напал на людей.
На место выехали полиция и спецслужбы.
Между тем в полиции информацию не подтверждают. В столичном главке МВД заявили, что она не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва».