Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе

Тело пропавшей в Кузбассе девочки нашли в холодильнике

Тело пропавшей в Кемеровской области девочки обнаружили в стоящем на улице холодильнике. О пропаже ребенка стало известно 29 мая. Тогда же начались поисковые работы, в которых приняли участие тысячи человек, включая сотрудников МЧС и бойцов Росгвардии, кинологов, а также обычных горожан.

Семилетняя жительница города Белово , Кемеровская область, ушла гулять 29 мая около 11 часов утра и пропала без вести. Ближе к вечеру отец обнаружил, что ребенка нет, и после самостоятельных безрезультатных поисков обратился в полицию.

На протяжении нескольких дней сотрудники полиции, следователи, волонтеры и учителя местных школ осматривали шахтовые объекты с подземными коммуникациями, лес, жилые и заброшенные дома. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева администрация региона объявила награду в миллион рублей тем, кто найдет ребенка либо сообщит информацию о его местонахождении.

3 июня представители регионального Следственного управления СКР сообщили, что девочку нашли мертвой в старом холодильнике, который стоял на улице. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица».

«Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. По предварительной версии девочка, играя, залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь.

Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего. Проводятся следственные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Уже проведена процедура опознания, после чего будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти.

Холодильники относительно часто становятся причиной смерти маленьких детей. Так, в 2017 году на семилетнего мальчика упал уличный холодильник, который стоял около торгового ларька в городе Хадыженске . От полученных травм ребенок скончался на месте.

Ивановской области. Неисправность холодильника привела к смерти еще одного ребенка, на этот раз в городе Кинешма

Годовалый мальчик забрался в проем между стеной и холодильником, как выяснилось позже, холодильник был сломан. Его корпус находился под напряжением. Ребенок получил разряд электрического тока и потерял сознание. Родители сразу же достали ребенка из-за холодильника, вызвали «скорую помощь», попытались самостоятельно реанимировать сына. Медики приехали через 5 минут, но спасти мальчика им не удалось.

Но все же чаще всего дети гибнут, залезая в холодильники. Например, летом 2017 года в Казахстане семилетний мальчик ушел гулять и не вернулся. Тем же вечером его тело обнаружили во дворе дома — ребенок залез в советский холодильник и не смог самостоятельно выбраться оттуда. Как было установлено следствием, мальчик скончался от нехватки воздуха.

Калининградской области в 2015 году погиб 11-летний мальчик, который во время игры залез в старый неработающий холодильник ЗИЛ и не смог самостоятельно выбраться оттуда, поскольку дверь у этой модели можно открыть только снаружи. В момент происшествия родителей дома не было, поэтому помочь ему никто не смог. Школьник задохнулся.

В 2014 году подобная трагедия потрясла жителей Нижегородской области — там две сестры застряли в старом холодильнике «Мир» и умерли. Девочек искали всем поселком, пока не решили проверить давно оставленный в огороде советский холодильник.

В 2013 году произошло два подобных инцидента. В Казани в результате несчастного случая погиб трехлетний ребенок. Как рассказала мать мальчика, она проснулась ночью и не нашла сына в кроватке. Обыскав весь дом, женщина обнаружила ребенка в холодильнике фирмы «Мир». Малыш был еще жив, но до приезда скорой скончался.

Холодильник был произведен 45 лет назад. В отличие от современных моделей, старый «Мир» можно открыть только снаружи, нажав на ручку, которая служит рычагом.

В том же году, буквально спустя три месяца, в холодильнике задохнулся еще один трехлетний малыш, на этот раз в поселке Джида, Бурятия . Как выяснило следствие, в огороде дома стояли два старых холодильника, один из них был оборудован механизмом, который при захлопывании двери не позволял открыть ее изнутри.

Именно туда и залез малыш во время игры в прятки с четырехлетней сестрой. Девочка долго искала брата, но найти не смогла. Тогда она позвала родителей, и только через несколько часов уже мертвого ребенка нашли в холодильнике.

В 2008 году ребенок, живший с родителями в Калужской области , ушел на прогулку и не вернулся. Отец обратился в следственный отдел по городу Калуге с заявлением об исчезновении ребенка на следующий день. Вечером того же дня на тело ребенка случайно наткнулись дети, игравшие на лоджии общежития. Там стоял старый холодильник ЗИЛ.

Основная версия произошедшего — несчастный случай. Дети регулярно играли с советским холодильником, поэтому погибший мальчик вероятнее всего случайно закрылся в холодильной камере во время игры и задохнулся.

России среди детей старше года значительную долю смертности составляет гибель от внешних причин. По данным Росстата, треть детей погибает в результате дорожно-транспортных происшествий, убийств и несчастных случаев. По статистике основными причинами детской смертности из этой категории являются ДТП и самоубийства.