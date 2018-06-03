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80 человек задержаны за беспорядки в Германии
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В Германии после музыкального фестиваля задержали около 80 человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Daniel Reinhardt
Агрессивно настроенная толпа напала на полицейских в немецком городе Дармштадт по окончании крупнейшего в федеральной земле Гессен фестиваля популярной музыки, 15 правоохранителей пострадали, 80 человек задержаны, сообщается в заявлении полиции.
По информации правоохранителей, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Толпа людей напала на полицейских. Отмечается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, некоторые были в масках. Когда приехало подкрепление, нападавшие стали кидать в стражей порядка бутылки.
"Согласно последним данным, 15 правоохранителей пострадали. Мотив нападения пока неизвестен. Расследование причин продолжается", — говорится в заявлении полиции.
Как сообщает газета Darmstaedter Echo, нападающие выкрикивали лозунги против полиции.
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