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Блогера арестовали за шутку про бомбу
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Пранкера арестовали за шутку про бомбу 

Lenta.ru 48 минут назад
Американского блогера-пранкера арестовали за шутку про бомбу в Вашингтонском университете. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.
Блогер Джаммала Харраза (Jammal Harraz), известный под псевдонимом «Араб Энди», зашел в буфет института и, заявив, что на нем находится взрывное устройство, включил запись на телефоне с обратным отсчетом. Люди выбежали из комнаты и активировали пожарную сигнализацию, однако оказалось, что это была просто шутка.
Харраза был арестован местными властями по обвинению в создании угрозы террористического акта. В ходе следствия выяснилось, что ни на нем, ни в здании бомбы не было.
Блогер записал инцидент на телефон и выложил в Youtube. Впоследствии запись была удалена.
В марте 2017 года неизвестные пранкеры запустили флешмоб в соцсетях, обманом заставляя владельцев iPhone произнести голосовой помощнице Siri число 108. Злоумышленники обещают, что в ответ Siri расскажет анекдот или начнет петь песню Джастина Бибера Baby. Однако в реальности ассистент в течение пяти секунд совершит звонок в службу спасения.
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