Блогера арестовали за шутку про бомбу

Пранкера арестовали за шутку про бомбу

Американского блогера-пранкера арестовали за шутку про бомбу в Вашингтонском университете. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Блогер Джаммала Харраза (Jammal Harraz), известный под псевдонимом «Араб Энди», зашел в буфет института и, заявив, что на нем находится взрывное устройство, включил запись на телефоне с обратным отсчетом. Люди выбежали из комнаты и активировали пожарную сигнализацию, однако оказалось, что это была просто шутка.

Харраза был арестован местными властями по обвинению в создании угрозы террористического акта. В ходе следствия выяснилось, что ни на нем, ни в здании бомбы не было.

Блогер записал инцидент на телефон и выложил в Youtube. Впоследствии запись была удалена.