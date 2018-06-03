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Аэропорт Гамбурга обесточен
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Гамбургский аэропорт приостановил авиасообщение 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: © AP Photo / dpa / Daniel Reinhardt
Аэропорт Гамбурга обесточен, авиасообщение приостановлено в воскресенье, сообщается в микроблоге аэропорта в Twitter.
"По причине короткого замыкания прекращено электроснабжение. Авиасообщение приостановлено с 10 часов (11 часов мск). Мы прилагаем все усилия, чтобы исправить это", — говорится в сообщении. Пассажиров просят связаться со своими авиакомпаниями.
Как пишет журнал Spiegel, отключение электроэнергии произошло во всех терминалах, поэтому руководство аэропорта приняло решение эвакуировать большую часть воздушной гавани по соображениям безопасности.
Аэропорт Гамбурга является пятым по величине в Германии, его пассажирооборот составляет порядка 17 миллионов человек в год.
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