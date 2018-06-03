Француженке дали пожизненное за участие в ИГ

Иракский суд назначил француженке Мелине Бугедир наказание в виде пожизненного заключения за участие в террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Бугедир считает себя невиновной, потому что муж обманул ее насчет своих планов примкнуть к боевикам. "Я не поддерживаю идеологию ИГ (запрещена в РФ) и осуждаю действия своего супруга", — сказала француженка. Судьям она рассказала об угрозах, которые он передавал ей в ходе процесса. По последним данным, боевик был убит в Мосуле.
Ранее 27-летнюю француженку осудили на семь месяцев тюремного заключения за незаконный въезд в Ирак.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Бугедир является "террористкой ИГ (запрещена в РФ), которая воевала против Ирака", и что ее нужно судить в Ираке.