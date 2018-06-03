Француженке дали пожизненное за участие в ИГ

Француженка получила пожизненное за участие в ИГ

Иракский суд назначил француженке Мелине Бугедир наказание в виде пожизненного заключения за участие в террористической организации ИГ (запрещена в РФ ).

Бугедир считает себя невиновной, потому что муж обманул ее насчет своих планов примкнуть к боевикам. "Я не поддерживаю идеологию ИГ (запрещена в РФ) и осуждаю действия своего супруга", — сказала француженка. Судьям она рассказала об угрозах, которые он передавал ей в ходе процесса. По последним данным, боевик был убит в Мосуле.