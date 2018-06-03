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«Смертельное пике»: как падал Ту-144
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45 лет назад в Ле-Бурже разбился советский Ту-144 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
45 лет назад в аэропорту Ле-Бурже упал, разрушившись в воздухе, новейший советский сверхзвуковой лайнер Ту-144. Об истории успеха, таинственной катастрофе и сложной судьбе этого самолета, вспоминает «Газета.Ru».
3 июня 1945 года близ аэропорта «Ле-Бурже» произошла авиакатастрофа, ставшая в один ряд с известнейшими авиационными крушениями XX века, некоторые из которых имели влияние на развитие мировой авиации.
Таким стало и крушение во время Парижского авиасалона советского сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144,
ставшего гордостью советского авиастроения еще в конце в 1960-х годов. Причиной такого признания было не только создание первого в мире сверхзвукового лайнера, но и по сути вырванная победа у главного и единственного конкурента — европейского Concorde, чей первый полет состоялся на 4 месяца позже.
Начало работ по самолету Ту-144 было положено в 1963 году, когда вышло постановление Совмина СССР о создании сверхзвукового пассажирского самолета. Для такого лайнера нужны были специальные двигатели со взлетной тягой 20 тонн, разработать которые взялось ОКБ Кузнецова.
В ОКБ Туполева и в ЦАГИ рассматривались десятки возможных вариантов аэродинамической компоновки, выбор пал на схему низкоплана-бесхвостки с составным треугольным крылом. Ту-144 должен был совершать крейсерский полет на скоростях, как минимум превышающих две скорости звука. Самолет должен был летать с крейсерской скоростью полета 2300-2700 км/ч, иметь практическую дальность полета на сверхзвуке с 80-100 пассажирами 4000-4500 км.
Ту-144 был первым самолетом, полностью спроектированным Алексеем Туполевым, сыном именитого конструктора Андрея Туполева. Так оказалось, что судьба этого самолета оказалась связана с одним из крупнейших в мире Парижским авиасалоном,
где состоялись триумфальный взлет и трагическое падение лайнера.
Мировой триумф состоялся в «Ле-Бурже» в 1971 году, когда миру впервые были продемонстрированы возможности Ту-144.
Это был год советских успехов в космосе и авиации — первая в истории мягкая посадка аппарата на Марс, запуск первой обитальной станции…
СССР делал все, чтобы затмить французского конкурента. «Его разработка началась в разгар противостояния между двумя политическими системами, — уверен специалист по советской авиации Илья Гринберг из Университета Буффало. — Ожидания были высоки. Весь СССР чрезвычайно гордился Ту-144, и советские люди не сомневались, что он превосходит Concorde. И он был так прекрасен!»
Президент Франции Жорж Помпиду, посетивший хорошо охранявшийся советский лайнер, сказал «Прекрасный самолет».
Правда, улыбнувшись, он назвал таким же словом и французский Concorde.
Оба самолета сильно опережали свое время, и их близкое внешнее сходство порождало на Западе немало разговоров о том, что русские срисовали свой самолет у европейцев. Характерной особенностью Ту-144 стала опускающаяся перед пилотской кабиной носовая часть фюзеляжа, которая обеспечивала обзор на больших углах атаки при взлете и посадке.
Одно лишь это техническое решение делает несостоятельными утверждения о том, что советский Ту-144 был «списан» с европейского сверхзвукового конкурента — лайнера Concorde. Другим ноу-хау стало внедрение убирающегося в полете крылышка-стабилизатора, выдвигавшегося спереди фюзеляжа на режимах взлета и посадки.
«Дизайн «Ту» не был результатом шпионажа. Несмотря на внешнее сходство, это достаточно разные самолеты с большими отличиями», — считает Гринберг.
Ту-144 был немного больше и быстрее европейского самолета. В восторге от первой презентации была и западная пресса.
Сравнение силуэтов «Конкорда» и ТУ-144.CNN
«Конструкторы французско-европейского самолета признали сегодня, что советский конкурент тише и чище. Эксперты, наблюдавшие посадку Ту-144 в Ле-Бурже во вторник, говорят, что он видимо соответствует американским стандартам по шуму и не дымит, — писала New York Times.
В отличие от него Concorde оставил два темных следа и грохочащий рев при взлете во время своего дебютного выступления».
В следующий раз на парижском авиашоу Ту-144 появился в 1973 году. Советский лайнер взлетел после демонстрационного полета Concorde, который прошел идеально, и советские пилоты решили показать ряд маневров, чтобы впечатлить публику.
Накануне полета французская телекопания RTF попросила взять на борт своего корреспондента с камерой, однако им было отказано. При этом начальник испытаний Владимир Бендеров согласился взять на борт камеру и производить съемку.
Выполнив ряд маневров, самолет прошел на малой скорости над взлетной полосой в посадочной конфигурации, во время чего экипаж включил форсаж двигателей, начал набор высоты, убрал шасси и переднее крыло. Сделав на высоте 1200 метров горизонтальную площадку, самолет резко перешел в пикирование, максимальная величина тангажа при этом достигала 38 градусов. Самолет несся к земле. Была сделана попытка вывода из пикирования на высоте 750 метров при крене 40 градусов.
Уже через 5 секунд самолет стал разрушаться в воздухе — первым оторвалось правое крыло.
Позднее было установлено, что перегрузка до этого составляла 4,5-5G. Разрушение началось на высоте 280 метров при скорости 780 км/ч.
Обломки фюзеляжа ТУ-144 и остовы домов в деревне Гусенвиль, куда упал самолет во время показательного выступления на авиасалоне Ле-Бурже 3 июня 1973 года. MICHEL LIPCHITZ/ASSOCIATED PRESS
Перед выполнением этой фигуры экипаж мог увидеть перед собой неожиданно появившийся самолет «Мираж» III — экипаж его должен был фотографировать советский лайнер в полете. Обломки Ту-144 упали на расстоянии 6500 метров от полосы на юге деревни Гуссенвилль, в результате 5 зданий были полностью разрушены.
На земле погибли 8 человек, раненых — 25. Весь экипаж, в том числе командир Михаил Козлов и второй пилот Валерий Молчанов, погибли.
Их останки были отправлены в Москву 9 июня, похороны состоялись 12 июня. Для расследования катастрофы была создана советско-французская комиссия. Поскольку найденный неповрежденным речевой самописец был не включен, а экспериментальные фоторегистраторы оказались в состоянии, не пригодном для чтения данных, для восстановления траектории полета пришлось использовать любительские кадры и съемку французского телевидения.
В заявлении комиссии говорилось, что к катастрофе могло привести нахождение в кабине самолета Владимира Бендерова с французской камерой, который был не пристегнут. Впрочем, материальных подтверждений этой гипотезе найдено не было.
На основании работы комиссии в газетах было опубликовано сообщение:
«…Французские и советские специалисты единодушно пришли к заключению о том, что не было выявлено никакой ненормальности ни в конструкции, ни в общем функционировании самолета и его систем. Вмешательство человеческого фактора представляет собой, таким образом, наибольшую вероятность. С одной стороны, самолет «Мираж-3Р» находился вблизи самолета Ту-144.
Хотя расследование установило, что не было реальной опасности столкновения между двумя самолетами, для советского пилота это могло быть неожиданностью, и он мог внезапно произвести маневр для уклонения.
С другой стороны, член экипажа — руководитель летных испытаний находился в пилотской кабине самолета Ту-144 и не был привязан. Возможно, что последние эволюции самолета Ту-144 могли вызвать падение этого члена экипажа, вероятно, державшего кинокамеру, что происходило в условиях, вызывающих временную блокировку действий пилота.
Эта гипотеза не учитывает, однако, все отмеченные факты, и не было найдено никакого материального доказательства ни для того, чтобы ее подкрепить или опровергнуть. В этих условиях комиссия по расследованию и советские эксперты пришли к заключению, что причины катастрофы должны быть объявлены не установленными, и дело закрыто».
Эти выводы вызвали много вопросов, намеки на виновность экипажа — возмущение специалистов. Дело было засекречено, доступ нему был закрыт. Все расходы по возмещению ущерба взяло на себя правительство СССР. Лишь в 90-е годы произошел новый всплеск интереса к французской трагедии, когда стали появляться новые свидетельства участников событий.
Похороны членов экипажа, погибших при катастрофе сверхзвукового самолета ТУ-144, В. М. Козлова, В. М. Молчанова, Г. Н. Баженова, В. Н. Бендорова, Б. А. Первухина, А. К. Дралина, 12 июня 1973 г. ТАСС
«Два запланированных прохода над ВПП Ту-144 выполнил безупречно. Потом вместо захода на посадку стал заходить на третий проход, которого в задании не было. Я ожидал, что находящийся на КПП представитель нашей страны — начальник летной службы Минавиапрома Олег Иванович Белостойкий прекратит незапланированный проход и даст команду на посадку, но этого не произошло, — вспоминал Эдгар Крупянский, готовивший к вылету Ту-144 в Ле-Бурже.
Самолет продолжил заход. Со стоявшим со мною рядом Никитой Толмачевым я поделился пришедшей мне мыслью, что нарушение задания ни к чему хорошему привести не может. Я, конечно, даже подумать не мог, что это обратится такой трагедией…
В отсеке упавшей кабины их было четверо: В. Н. Бендеров, В. М. Молчанов, М. В. Козлов, Г. Н. Баженов. Трупы были сильно обезображены, и опознать их было достаточно трудно. Я обратил внимание на то, что В. М. Молчанов был пристегнут к креслу через плечо, как это делается при выполнении фигур высшего пилотажа. Этим ремнем он был разрезан практически пополам. Двух остальных членов экипажа: А. И. Дралина и и Первухина, выкинуло из кабины при ее разрушении в воздухе, и их впоследствии нашли на улицах Гуссенвиля».
После катастрофы испытания Ту-144 в СССР продолжились, однако судьба самолета оказалась печальной. Лишь в ноябре 1977 года самолет начал выполнять регулярные пассажирские перевозки в Алма-Ату.
когда под Егорьевском при выполнении испытательного полета разбилась машина под управлением Еляна.
Причиной стало возгорание топливопровода в двигательном отсеке, двое испытателей погибли. Эта катастрофа стала причиной приостановки, а затем — полного прекращения эксплуатации Ту-144 на пассажирских рейсах. Несмотря на то, что по результатам новых испытаний самолет Ту-144Д был рекомендован для полетов с пассажирами, после ряда происшествий программу было решено свернуть.
Создание, доводка и эксплуатация лайнера обошлись Советскому Союзу очень дорого. Настолько, что об этом даже вспомнил недавно президент России Владимир Путин во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Общаясь с молодежью, президент для примера вспомнил историю про председателя совета министров СССР Алексея Косыгина.
«Его спросили: «Сколько стоит советский сверхзвуковой гражданский самолет Ту-144?». Он ответил: «Об этом знает только один человек. Я. Но я никому не скажу», — сказал Путин.
В 1980-е годы несколько уже построенных Ту-144 продолжали использоваться в качестве летающих лабораторий, на них устанавливались мировые рекорды скорости и высоты полета.
В отличие от Ту-144 англо-французский Concorde эксплуатировался гораздо дольше, пока из-за катастрофы под Парижем в 2000 году и ряда инцидентов он не был снят с рейсов в 2003 году.
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