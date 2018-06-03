Ещё
Корова пересекла незаконно границу и ответит за это
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Болгарии намерены усыпить корову из-за незаконного пересечения границы ЕС 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Болгарии намерены усыпить корову по кличке Пенка за то, что животное незаконно пересекло границу ЕС. Об этом пишет The Independent.
Как отмечается, беременная корова отбилась от стада и перешла границу с Сербией, которая не входит в ЕС.
Впоследствии животное было возвращено владельцу, однако болгарские чиновники заявили, что корову необходимо усыпить.
По правилам, установленным Европейской комиссией, при проводе коровы через пункт пропуска на границе необходимо предоставить документ, подтверждающий, что животное здорово.
Член Европарламента Джон Флэк в связи с инцидентом направил письмо премьер-министру Болгарии Бойко Борисову.
«Несомненно это тот случай, когда прагматизм должен восторжествовать над чётким следованием правилам», — отметил он.
Также в интернете появилась петиция в поддержку животного.
RT на русском: последние новости
В торговом павильоне в Подмосковье произошёл пожар Направлявшийся из Стамбула в Баку самолёт вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей В Цумадинском районе Дагестана введён режим КТО
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия закроет небо из-за Путина337
«Они все равно умрут, без вариантов»143
Мировые перевозчики заявили об «очень плохой новости»83
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко103
«Смертельное пике»: как падал Ту-14438
Видео
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
04:15
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко
СНГ В мире
06:22
Австрия закроет небо из-за Путина
Политика В мире
03:13
«Креатив с гробами»: новая акция в Киеве
В мире Статьи
01:09
Москву «затопит» в июне
Общество Новости Москвы
03:01
Школьник задал Путину вопрос и «остался в очереди»
Общество Политика
00:17
Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя
Происшествия Вещи
00:46
Дапкунайте распугала гостей «Кинотавра»
Шоу-бизнес
00:38
Появилось видео с места спецоперации в Дагестане
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение