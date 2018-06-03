Корова пересекла незаконно границу и ответит за это

В Болгарии намерены усыпить корову из-за незаконного пересечения границы ЕС

В Болгарии намерены усыпить корову по кличке Пенка за то, что животное незаконно пересекло границу ЕС. Об этом пишет The Independent.

Как отмечается, беременная корова отбилась от стада и перешла границу с Сербией, которая не входит в ЕС.

Впоследствии животное было возвращено владельцу, однако болгарские чиновники заявили, что корову необходимо усыпить.

По правилам, установленным Европейской комиссией, при проводе коровы через пункт пропуска на границе необходимо предоставить документ, подтверждающий, что животное здорово.

Член Европарламента Джон Флэк в связи с инцидентом направил письмо премьер-министру Болгарии Бойко Борисову.

«Несомненно это тот случай, когда прагматизм должен восторжествовать над чётким следованием правилам», — отметил он.

Также в интернете появилась петиция в поддержку животного.