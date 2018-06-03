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Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя
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Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя 

Lenta.ru 1 час назад
Агент ФБР выстрелил в человека после того, как сделал сальто на танцполе, и попал на видео. Об инциденте сообщил в Twitter корреспондент NEWS9 Райан Хаарер.
«Этот агент ФБР просто танцевал в баре Денвер в субботу ночью. Он сделал сальто, и пистолет выпал. Подняв оружие, он случайно нажал на курок и выстрелил в мужчину», — написал Хаарер.
Корреспондент также сообщил, что жизни пострадавшего ничто не угрожает.
В мае сообщалось, что собака выстрелила из пистолета в своего хозяина в американском городе Форт-Додж, штат Айова. 51-летний местный житель утверждает, что инцидент произошел, когда он играл со своим псом на диване. Он сбросил собаку, забравшуюся к нему на колени, но та тут же прыгнула обратно. В этот момент прозвучал выстрел из пистолета, который висел на поясе мужчины. Он полагает, что пес случайно снял оружие с предохранителя, а затем наступил на спусковой крючок.
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