В Кузбассе нашли тело пропавшей девочки и ужаснулись

Тело 7-летней девочки, пропавшей 29 мая в кемеровском городе Белово , нашли в старом холодильнике, который стоял на улице, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Девочка, проживающая в частном доме в микрорайоне "Чертинский", 29 мая днем вышла погулять и не вернулась. Ранее ребенок не уходил из дома. Вечером отец начал поиски дочери, а в правоохранительные органы обратился около полуночи (20.00 мск). Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего лица".

"Второго июня 2018 года в результате совместных действий следователей Следственного комитета и сотрудников полиции в ходе розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено в старом холодильнике, который стоял на улице. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент проведено опознание, в ближайшее время судмедэксперты установят причину смерти ребенка. По предварительной версии следствия, девочка самостоятельно залезла в холодильник, однако открыть дверь изнутри ей не удалось.

Следователи намерены проверить и другие версии произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.