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В США пилот-новичок посадил самолет посреди улицы
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В США пилот-новичок посадил самолет посреди улицы 

РИА Новости 41 минуту назад
В США начинающий пилот посадила однодвигательный самолет посреди улицы, свидетельствуют кадры с видеорегистратора очевидца.
Как сообщил автор ролика, инцидент произошел первого июня в калифорнийском городе Хантингтон-Бич. По словам водителя, шум от летательного аппарата он принял за мотоцикл, однако потом он увидел, как над ним проносится самолет. Также отмечается, что посадка на проезжей части не привела к ДТП и жертвам. Кроме того, пилот не задел и линии электропередач.
В полиции города восхитились навыками находившейся у штурвала девушки, отметив ее сообразительность и навыки полета.
"Некоторые пилоты просто не знают, по какой части дороги водить!" — пошутили стражи порядка.
Правоохранители уточнили, что пилот не смогла долететь до аэропорта из-за проблем с двигателем.
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