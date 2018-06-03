В США пилот-новичок посадил самолет посреди улицы

США начинающий пилот посадила однодвигательный самолет посреди улицы, свидетельствуют кадры с видеорегистратора очевидца.

Как сообщил автор ролика, инцидент произошел первого июня в калифорнийском городе Хантингтон-Бич . По словам водителя, шум от летательного аппарата он принял за мотоцикл, однако потом он увидел, как над ним проносится самолет. Также отмечается, что посадка на проезжей части не привела к ДТП и жертвам. Кроме того, пилот не задел и линии электропередач.

В полиции города восхитились навыками находившейся у штурвала девушки, отметив ее сообразительность и навыки полета.

"Некоторые пилоты просто не знают, по какой части дороги водить!" — пошутили стражи порядка.

Правоохранители уточнили, что пилот не смогла долететь до аэропорта из-за проблем с двигателем.