Летевший в Баку самолет столкнулся с птицей

Самолет вернулся в Стамбул после столкновения с птицей

Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Стамбула Баку , вернулся в аэропорт Ататюрк после столкновения с птицей. Пассажиров обеспечат всем необходимым и отправят в пункт назначения другим бортом, передает РИА Новости