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Летевший в Баку самолет столкнулся с птицей
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Самолет вернулся в Стамбул после столкновения с птицей 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: EPA
Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Стамбула в Баку, вернулся в аэропорт Ататюрк после столкновения с птицей. Пассажиров обеспечат всем необходимым и отправят в пункт назначения другим бортом, передает РИА Новости.
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