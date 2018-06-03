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Летевший в Баку самолет столкнулся с птицей
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Самолет вернулся в Стамбул после столкновения с птицей
Вести.Ru
4 часа назад
Комментарии
Фото:
EPA
Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из
Стамбула
в
Баку
, вернулся в аэропорт Ататюрк после столкновения с птицей. Пассажиров обеспечат всем необходимым и отправят в пункт назначения другим бортом, передает
РИА Новости
.
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