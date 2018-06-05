Жена известного певца умерла монахиней

Умерла гражданская жена советского рокера Александра Башлачева , сообщает портал «Православие и мир».

53-летняя Анастасия Рахлина скончалась в реанимации московского НИИ имени Склифосовского три дня назад. Портал не уточнил причин смерти, однако напомнил, что более года назад Рахлина призналась в социальных сетях, что больна раком.

«До последнего дыхания причащалась святых Христовых тайн», — подчеркнул портал.

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В 1980-х годах Анастасия Рахлина стала одной из первых российских рок-журналисток. В 1986-м она познакомилась с ярким представителем так называемого советского андеграунда рокером Александром Башлачевым. Рахлина стала его гражданской женой. Их общий сын Егор родился в августе 1988 года, уже после гибели музыканта.

Напомним, Александр Башлачев погиб, выпав из окна квартиры на 8 этаже в феврале 1988 года. Считается, что он покончил с собой из-за творческого кризиса.

В последние годы жизни женщина работала журналисткой на сайте «Православие.ру». Зимой 2018-го Рахлина приняла монашеский постриг с именем Иулиания.