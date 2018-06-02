Штурмовик пролетел над украинским пляжем

Су-25 пролетел в десяти метрах над украинским пляжем

Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области. Свидетелями этого стали отдыхающие на местном пляже, они выложили видео на YouTube.

Это произошло 1 июня. Как пишет «Обозреватель», в те дни в акватории Азовского моря проводились учения украинских пограничников, в ходе которых были задействованы катера. Силовики отработали, в частности, стрельбы и задержание судна-нарушителя.