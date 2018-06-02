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Штурмовик пролетел над украинским пляжем
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Су-25 пролетел в десяти метрах над украинским пляжем 

Lenta.ru 1 час назад
Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области. Свидетелями этого стали отдыхающие на местном пляже, они выложили видео на YouTube.
Это произошло 1 июня. Как пишет «Обозреватель», в те дни в акватории Азовского моря проводились учения украинских пограничников, в ходе которых были задействованы катера. Силовики отработали, в частности, стрельбы и задержание судна-нарушителя.
Обстановка в Азовском море обострилась в марте этого года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». В ответ Россия предупредили о государственном пиратстве, организованном Украиной, а ФСБ объявила украинских пограничников в международный розыск. В мае российские силовики также задержали в Азовском море судно с двумя украинцами, которые, как заявили в правоохранительных органах, занимались браконьерством.
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