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В аэропорту Брюсселя обезвредили бомбу времен войны
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В аэропорту Брюсселя обезвредили бомбу времен войны 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Sylvain Plazy/AP
В аэропорту Брюсселя специалисты обезвредили снаряд времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба аэропорта.
Уточняется, что снаряд был обнаружен на одной из приангарных площадок. Работа аэропорта была приостановлена.
Взрывотехники смогли вывести снаряд из строя, не взрывая его.
Ранее в Румынии при взрыве снаряда времен Второй мировой войны погиб человек, еще двое получили ранения. Причиной произошедшего стал снаряд времен войны, задетый рабочими.
В начале мая противотанковую мину без запала обнаружили на территории ипподрома в Бишкеке.
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