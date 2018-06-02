На избирательном участке под Одессой вспыхнул конфликт

Под Одессой в ходе конфликта на избирательном участке пострадали 13 полицейских

На Украине в ходе конфликта на избирательном участке в Великомихайловском районе Одесской области пострадали 13 полицейских. Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции по области. Как передаёт УНН, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминировано почтовое отделение , в помещении которого находится избирательный участок. Полицейские начали эвакуировать людей, но некоторых граждан эти действия возмутили. Собравшиеся начали оказывать сопротивление полицейским и распылили в сторону правоохранителей газ. «Сейчас в отделение полиции доставлены двое правонарушителей. По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство», — заявили в полиции. Отмечается, что решается вопрос о квалификации инцидента по статье «Хулиганство». Ранее в Мариуполе в ходе столкновений с фанатами пострадали девять полицейских.