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Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
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Выжившая в трагедии 1996 года на Эвересте погибла, упав с лестницы 

РИА Новости 1 час назад
Одна из двух выживших в неудачной экспедиции на Эверест, альпинистка и лыжный инструктор Шарлотта Фойс погибла у себя дома в возрасте 61 года, сообщает Daily Mail.
Женщину обнаружила подруга, гостившая в ее доме в Колорадо. Фойс лежала у подножия лестницы без признаков жизни.
По последним данным, правоохранительные органы не рассматривают криминальную версию случившегося, скорее всего бывшая альпинистка упала сама.
В мае 1996 году во время неудачного спуска во время бурана с Эвереста погибли восемь членов коммерческой экспедиции "Горное безумие". В живых остались только Фокс и еще одна альпинистка, датчанка Лене Гаммельгард.
Трагические события стали основой для книги "В разряженном воздухе" и фильма "Эверест".
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