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Землетрясение произошло в Таджикистане
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Сильное землетрясение произошло в Таджикистане 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Таджикистане в субботу произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,9, передает «Интерфакс».
Как сообщили в сейсмологической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, эпицентр землетрясения находился на глубине 30 км, в 570 км к юго-западу от Алматы. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Между тем, по данным экспертов Геологической службы США, магнитуда толчков равнялась 4,5.
Напомним, 29 мая между островами Сумба и Сумбава в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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