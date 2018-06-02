Сильное землетрясение произошло в Таджикистане

Таджикистане в субботу произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,9, передает «Интерфакс»

Как сообщили в сейсмологической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, эпицентр землетрясения находился на глубине 30 км, в 570 км к юго-западу от Алматы. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Между тем, по данным экспертов Геологической службы США , магнитуда толчков равнялась 4,5.