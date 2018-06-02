Землетрясение произошло в Таджикистане

В Таджикистане в субботу произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,9, передает «Интерфакс».
Как сообщили в сейсмологической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, эпицентр землетрясения находился на глубине 30 км, в 570 км к юго-западу от Алматы. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Между тем, по данным экспертов Геологической службы США, магнитуда толчков равнялась 4,5.
Напомним, 29 мая между островами Сумба и Сумбава в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7.