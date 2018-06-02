Житель Москвы убил кошку и выбросил кота с 16 этажа

Ирина Волк. Житель московского района Отрадное убил сиамскую кошку и выкинул кота с балкона 16 этажа, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ

По ее словам, в отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил кота из окна 16-го этажа дома на улице Санникова.

"Сотрудники полиции установили, что хозяином животного является 34-летний москвич, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил домашнего кота по кличке Рыжик с балкона своей квартиры и убил сиамскую кошку", — сказала Волк.

Кот выжил, его временно приютили соседи, уточнила представитель МВД, отметив, что задержанный объяснил свой поступок тем, что не мог содержать животных.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Жестокое обращение с животными". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — добавила Волк.

Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до трех лет.