США нанесли новый авиаудар в Сирии 

В результате очередного авиаудара Международной коалиции во главе с США в Сирии погибли мирные жители, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.
По данным агентства, погибли восемь членов одной семьи в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке.
Подобные авианалеты, которые приводят к гибели мирных сирийцев, совершаются периодически. 2 мая сирийские СМИ сообщали о гибели 25 человек при авиаударе по деревне Эль-Фадыль, 12 мая появилась информация о том, что в результате аивианалетов пострадали две деревни в провинции Эль-Хасеке, погибли 17 человек, в том числе женщины и дети.
По данным коалиции, с начала операции «Непоколебимая решимость» в августе 2014 года от ее авиаударов в Сирии и Ираке погибли 892 мирных жителя.