США нанесли новый авиаудар в Сирии

По данным агентства, погибли восемь членов одной семьи в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке.

Подобные авианалеты, которые приводят к гибели мирных сирийцев, совершаются периодически. 2 мая сирийские СМИ сообщали о гибели 25 человек при авиаударе по деревне Эль-Фадыль, 12 мая появилась информация о том, что в результате аивианалетов пострадали две деревни в провинции Эль-Хасеке, погибли 17 человек, в том числе женщины и дети.