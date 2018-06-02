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США нанесли новый авиаудар в Сирии
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США нанесли новый авиаудар в Сирии 

Рамблер 1 час назад
В результате очередного авиаудара Международной коалиции во главе с США в Сирии погибли мирные жители, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.
По данным агентства, погибли восемь членов одной семьи в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке.
Подобные авианалеты, которые приводят к гибели мирных сирийцев, совершаются периодически. 2 мая сирийские СМИ сообщали о гибели 25 человек при авиаударе по деревне Эль-Фадыль, 12 мая появилась информация о том, что в результате аивианалетов пострадали две деревни в провинции Эль-Хасеке, погибли 17 человек, в том числе женщины и дети.
По данным коалиции, с начала операции «Непоколебимая решимость» в августе 2014 года от ее авиаударов в Сирии и Ираке погибли 892 мирных жителя.
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