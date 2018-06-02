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Проглотивших гидрогелевые шарики детей увезли на скорой
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В Тольятти пятнадцать детей увезли на скорой из-за гидрогелевых шариков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пятнадцать воспитанников детского сада в Тольятти были доставлены в больницы из-за подозрений, что они могли наглотаться гидрогелевых шариков, дети уже отпущены по домам, сообщил РИА Новости в субботу источник в оперативных службах.
Гидрогелевые шарики обычно небольшие, диаметром несколько миллиметров, но в жидкости разбухают в десятки раз.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел днем в пятницу в одном из детских садов Тольятти, куда один из воспитанников принес гидрогелевые шарики. Из-за опасений, что дети могли наглотаться шариков, было принято решение госпитализировать всю группу — 15 человек.
"Десять детей были доставлены в детский стационар ГБ-5, девять из них были госпитализированы. Еще пять детей привезли в детскую больницу №1, двоих из них госпитализировали. Никто не видел, наглотались они шариков или нет. Но на всякий случай перестраховались. ", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в тот же день вечером дети были отпущены домой в удовлетворительном состоянии.
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