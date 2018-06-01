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Сбербанк дал объяснения по пропаже денег Захарченко
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Сбербанк дал объяснения по пропаже денег Захарченко 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сбербанке прокомментировали пропажу части конфискованных у арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко денег.
По словам представителей Сбербанка, именно их сотрудники обнаружили недостачу и заявили в правоохранительные органы.
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«Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу банка.
Ранее сообщалось, что часть изъятых у полковника Захарченко денег были похищены. По неподтвержденным данным, сумма недостачи составляет 3 млн евро (более 200 млн рублей).
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