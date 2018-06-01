Сбербанк дал объяснения по пропаже денег Захарченко

По словам представителей Сбербанка, именно их сотрудники обнаружили недостачу и заявили в правоохранительные органы.

«Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу банка.

Ранее сообщалось, что часть изъятых у полковника Захарченко денег были похищены. По неподтвержденным данным, сумма недостачи составляет 3 млн евро (более 200 млн рублей).