«Затряслась вся комната»: кто взрывает Америку

Жителей Пенсильвании уже два месяца пугают по ночам оглушительные таинственные взрывы. Полиция разводит руками — найти источник хлопков пока не удается.

Вот уже два месяца жители некоторых частей американского штата Пенсильвания сталкиваются с необъяснимой и зловещей загадкой — громкими взрывами неизвестной природы, которые все слышат, но никто не знает их причины.

Один из таких взрывов произошел в День Матери, отмечавшийся 13 мая. Он прогремел в 3.35 ночи, взрывная волна пронеслась вдоль леса в районе городка Аппер Блэк Эдди в округе Бакс. По сообщениям местных жителей, взрыв был такой силы, что природа буквально замолчала — перестали квакать лягушки и стрекотать сверчки. Как вспоминает Ник Зангли, в этот момент он зарядил ружье, чтобы обезопасить себя в случае опасности. Как говорят жители, во время взрыва земля под ногами ходит ходуном, дрожат стекла и сыпется штукатурка.

Зангли до сих пор рассказывает о той зловещей тишине, которая настала после «очень мощного взрыва» в этой малонаселенной части Пенсильвании. На следующий день кто-то обнаружил кратер диаметром до двух метров и глубиной 30 сантиметров вблизи проселочной дороги, плотно окруженный деревьями.

Впрочем, ни у ученых, ни у полиции пока нет внятного объяснения загадочным происшествиям.

«Мы стреляем иногда из ружья и взрываем фейерверки для веселья, но то, что мы услышали, было чем-то запредельным», — рассказал Занглер журналистам у порога своего дома.

По оценкам специалистов, начиная со 2 апреля в округах Бакс и Лихай было зафиксировано как минимум 20 аналогичных взрывов неизвестной природы, и местные военные и власти, в том числе представители Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, теряются в догадках о природе странного явления.

Заявления полиции тоже скупы на подробности. По словам представителя полиции Марка Аллена, полицейские не намерены посвящать потенциальных подозреваемых в то, как много людей занято поисками источника взрывов.

Есть и нечто, объединяющее наблюдавшиеся хлопки. Все они происходят между часом и 4.30 утра, по данным полицейских, пострадавших от них за это время не было. Взрывы производятся намеренно и не вызваны геологическими, строительными или другими причинами, рассказал Аллен изданию Washington Post.

По словам Шарлин Хеннеси, представителя Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, ее коллеги участвуют в расследовании наряду с сотрудниками ФБР . При этом ранее она заявляла, что причиной могут быть подрывы больших объемов взрывчатого вещества таннерит, которое продается легально и оборот которого не регулируется властями. На портале YouTube есть немало роликов, на которых подрывают это вещество.

«Я не удивлюсь, если причиной взрывов окажется это», — говорила Хеннесси.

Пока же нет никаких предположений от официальных лиц, местные жители продолжают выдвигать собственные версии — от падающих спутников и НЛО до незаконного бурения.

По словам Сью Кромптон, взрыв, произошедший 30 апреля, сотряс землю и стекла в трейлере, в котором она живет со своей матерью.

«Он почти выбросил меня из кровати, — рассказала женщина. — Сразу подумалось о метеоритах или людях, изготавливающих бомбы. Мы услышали громкий, громкий звук и ощутили мощную взрывную волну. Затряслась вся комната, весь трейлер и окна».

Местные телеканалы продолжают объезд свидетелей и поддерживают интерес к этой теме.

«К счастью, до настоящего времени никто не пострадал. Однако мы стараемся предотвратить возможность случайно пострадать от этих взрывов, — заявили в полиции телеканалу Fox News. — Эти случаи нарушают работу наших экстренных служб, отвлекают от обычной работы, оттягивают местные ресурсы и отвлекают сотрудников от реагирования на другие звонки».

В полиции не дают информации о возможных подозреваемых, однако советуют гражданам быть внимательными к окружающим.