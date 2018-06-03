Таинственные круги в небе испугали жителей Латвии 

У некоторых возникло предположение, что следы оставило после себя НЛО.
Жители сразу нескольких городов в Латвии были обескуражены загадочными белыми кругами в небе. Множество постов с фотографиями явления опубликовали латыши в социальных сетях с различными предположениями об их происхождении.
Под некоторыми снимками разворачивались целые дискуссии. Некоторые пользователи соцсетей даже принимались утверждать, что такие круги в небе может оставить разве что инопланетный корабль.
Однако более прагматичные сразу парировали, что скорее всего эти следы появились в результате полетов самолетов НАТО, которые прибыли в Прибалтику для проведения учений.
Interesanti — šie lidmašīnu zīmējumi Saldus debesīs ir kaut kā saistīti ar #sabrestrike2018 vai vienkārši kādai lidmašīnai nedod atļauju nolaisties 😀 pic.twitter.com/23ZJjNFbry— Ainars Mankus (@Ainars13) June 1, 2018