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Таинственные круги в небе испугали жителей Латвии
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Таинственные круги в небе испугали жителей Латвии 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: Aigars Prūsis / Twitter
У некоторых возникло предположение, что следы оставило после себя НЛО.
Жители сразу нескольких городов в Латвии были обескуражены загадочными белыми кругами в небе. Множество постов с фотографиями явления опубликовали латыши в социальных сетях с различными предположениями об их происхождении.
Под некоторыми снимками разворачивались целые дискуссии. Некоторые пользователи соцсетей даже принимались утверждать, что такие круги в небе может оставить разве что инопланетный корабль.
Однако более прагматичные сразу парировали, что скорее всего эти следы появились в результате полетов самолетов НАТО, которые прибыли в Прибалтику для проведения учений.
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