Таинственные круги в небе испугали жителей Латвии

У некоторых возникло предположение, что следы оставило после себя НЛО.

Жители сразу нескольких городов в Латвии были обескуражены загадочными белыми кругами в небе. Множество постов с фотографиями явления опубликовали латыши в социальных сетях с различными предположениями об их происхождении.

Под некоторыми снимками разворачивались целые дискуссии. Некоторые пользователи соцсетей даже принимались утверждать, что такие круги в небе может оставить разве что инопланетный корабль.

Однако более прагматичные сразу парировали, что скорее всего эти следы появились в результате полетов самолетов НАТО , которые прибыли в Прибалтику для проведения учений.