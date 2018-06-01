Ещё
Актрису сбросили с 19 этажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: 22-летнюю актрису в Лондоне сбросили с 19 этажа 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: соцсети
Начинающая актриса и певица Бетани-Марии Билс, обучавшаяся на отделении драмы Университета Роэхэмптон, погибла при загадочных обстоятельствах, выпав с девятнадцатого этажа престижной высотки в элитном районе британской столицы.
Стоимость квартир в этом доме, отмечает The Sun, достигает десяти миллионов фунтов стерлингов.
Газета уточняет: трагедия произошла 26 мая. Тело девушки, в падении пробившей стеклянную крышу, было обнаружено на террасе одного из нижних этажей. Без признаков жизни.
Есть информация, что представители Скотланд-Ярда в тот же день задержали двух подозреваемых, 38-летнюю супружескую пару (разнополую), которых далее отпустили под залог.
Отмечается, что ряд постов Билс в соцсетях носили угнетающий характер, но буквально накануне гибели небо, похоже, прояснилось: Бетани написала на своей странице в Facebook, что ее случайно коснулся проходивший мимо музыкант The Weeknd, бывший бойфренд бывшей герлфренд Джастина Бибера, певицы и актрисы Селены Гомес.
"Думаю, теперь у нас будет ребенок", — пошутила покойная, временно работавшая в одном из баров квартала Сохо, лелея мечту реализовать себя в творчестве.
Близкие актрисы вспоминают ее как исключительно одаренную и милую девушку. И очень скорбят.
Полиция ведет расследование.
Российская Газета: последние новости
Советский военный летчик, сбитый в Афганистане, оказался жив Видео: 11 человек пострадали в панике на борту индонезийского самолета Вышинский решил отказаться от гражданства Украины
Комментарии14
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии249
Взрыв на детском мероприятии попал на видео25
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая200
У россиян отбирают сберкнижки41
Германия защитила «Северный поток-2»32
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение