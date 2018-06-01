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Горе-грабители устроили шоу из нападения
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Горе-грабители устроили шоу из нападения 

Рамблер 4 часа назад
Канадская полиция опубликовала видео с участием двух грабителей-неудачников, которые за одну ночь сумели дважды провалить дело. Ночью 23 мая двое мужчин подкрались сзади к мужчине в мусульманском наряде. Один из преступников в спортивной одежде белого цвета приставил к голове жертвы пистолет и выстрелил, но по какой-то причине выстрела не случилось. Преступник сразу же убрал оружие и отошёл. Мужчина, который только что избежал гибели, обернулся, но, похоже, даже не понял, что случилось. Спустя восемь минут после первого нападения хулиганы предприняли вторую попытку. Они начали преследовать прохожего, и тот оказался внимательнее и понятливее первой жертвы. Он пустился наутёк и успел забежать в подъезд, пытаясь скрыться от нападения. Мужчина с пистолетом бросился за ним, сделал выстрел в спину убегавшего, на этот раз удачный, и выбежав из здания, скрылся в компании сообщника. Раненого мужчину позднее доставили в госпиталь, его жизни ничего не угрожает.
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