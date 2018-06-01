Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета

Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета

Фотограф и тревел-блогер Сергей Доля поделился подробностями авиакатастрофы, произошедшей 9 мая 2012 года в Индонезии . Запись была опубликована на YouTube-канале LAVA в пятницу, 1 июня.

В видео-интервью мужчина рассказал о крушении самолета Sukhoi Superjet-100, на борт которого он не поднялся в день авиакатастрофы. По его словам, причиной столкновения лайнера с горой Салак признали человеческий фактор: диспетчер не предупредил экипаж о том, что впереди помеха, а командир корабля шесть раз отключал сигнализацию об опасном сближении с горой.

«Каждый вечер у нас был торжественный ужин с заказчиками, где пилотам обязательно нужно было присутствовать. Понятное дело, что высыпаться им удавалось не всегда», — рассказал Сергей Доля.

Доля сопровождал международный рекламный тур Sukhoi Superjet-100 в качестве фотографа, однако к моменту демонстрационного полета у него уже был весь необходимый материал, и он решил не лететь в очередной раз.

Все 45 человек (37 пассажиров и восемь членов экипажа), находившихся на борту Sukhoi Superjet-100, погибли.