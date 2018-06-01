«Персонал не помогал, детей выносили родители»

Очевидец рассказал подробности о пожаре в ТЦ в Иркутске

Очевидцы ЧП в ТРЦ "КомсоМОЛЛ" в Иркутске , где дети получили ожоги после возгорания спиртосодержащей жидкости, сообщают, что пожарная тревога сработала только через 15 минут, а персонал торгового центра не помогал при эвакуации.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней, пятеро были госпитализированы. По данным ГУМВД по региону, во время проведения химического опыта в игровой комнате произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости.

"Мы привели Соню в "Комсомол" на третий этаж в Сказочный лес, спустя пять минут, после того, как отдали ее в детскую комнату, я услышала панику, дети и взрослые… выбегали из соседних дверей, выбежала голая девочка обожженная…. все взрослые кинулись в детскую комнату за своими детьми, мы попали в настоящую панику… работники кричали, чтобы мы сохраняли холоднокровие и спокойствие… а пожарная тревога минут через 15 только сработала", — написала Мария Минина в Instagram под видео, где эвакуированные люди стоят около торгового центра.

Жители Иркутска также отметили, что родители сами выводили детей из детской комнаты, где произошло ЧП.

"Персонал детской комнаты, передали сейчас, вообще никому не помогал! Сами бежали. А детей выносили родители", — написала Наталья Серова в группе "Подслушано Иркутск" в соцсети "ВКонтакте".

Мама одной из пострадавших девочек Лариса Поирпова заявила, что "молодые люди, которые проводили опыты, были какие-то неуклюжие".

"То они разбили пробирку, то еще что-то. Сначала у них с азотом опыты. Они сначала сами в азот руки совали, потом детям на руки лили — мне это не понравилось. Потом с огнем начали что-то делать… с газовой горелкой. Никто ничего не понял… и просто море огня, и как вспыхнуло неожиданно! Облако просто огня! Девочки говорят, что их обкатило огнем", — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Корреспондент телеканала рассказал, что до сих пор по торговому центру ходят шокированные очевидцы и сотрудники соседних павильонов. Он сообщил со ссылкой на очевидцев, что в помещении, где проходили опыты, не нашли огнетушителей, была не работающая пожарная сигнализация, эвакуационные выходы были закрыты.