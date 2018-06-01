«Дым становится все гуще»: пожар в Мытищах

Днем в пятницу, 1 июня, в Мытищах загорелись два ангара со стройматериалами.
Как сообщает агентство «Москва», два ангара со стройматериалами, расположенные по адресу владение 15, Осташковское шоссе, загорелись днем в пятницу. По предварительным данным, один из ангаров загорелся частично, второй — полностью.
Пожару присвоен второй ранг сложности. Для тушения в Мытищи уже направлены пожарно-спасательные подразделения, планируется выслать два пожарных вертолета МЧС.
Пожар видно из окон близлежащих домов.
«Дым становится все гуще», — сказал один из очевидцев в комментарии для Sobesednik.ru.
Причина возгорания пока неизвестна.