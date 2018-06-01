«Дым становится все гуще»: пожар в Мытищах

Очевидец пожара в Мытищах: «Дым становится все гуще»

Днем в пятницу, 1 июня, в Мытищах загорелись два ангара со стройматериалами.

Как сообщает агентство «Москва», два ангара со стройматериалами, расположенные по адресу владение 15, Осташковское шоссе, загорелись днем в пятницу. По предварительным данным, один из ангаров загорелся частично, второй — полностью.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Для тушения в Мытищи уже направлены пожарно-спасательные подразделения, планируется выслать два пожарных вертолета МЧС

Пожар видно из окон близлежащих домов.

«Дым становится все гуще», — сказал один из очевидцев в комментарии для Sobesednik.ru.

Причина возгорания пока неизвестна.