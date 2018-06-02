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Ребенок впал в кому после прыжков на батуте
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Ребенок впал в кому после прыжков на батуте 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Дети пострадали в Астраханской области после прыжков на батутном аттракционе, который не был закреплен надлежащим образом. Четырехлетняя девочка находится в коме, еще одна восьмилетняя девочка получила перелом таза и сотрясение головного мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК России по региону.
В четверг в больницу города Знаменск бригадой скорой помощи были доставлены два несовершеннолетних ребенка с травмами, которые они получили на батутном аттракционе. По данным следствия, сильный порыв ветра снес батут, когда на нем находились дети. Восьмилетний ребенок упал на газон, четырехлетний — на тротуар.
По данным областного СК, батут должен закрепляться 10 анкерами, однако индивидуальный предприниматель при установке конструкции использовал лишь четыре, а также веревки недостаточной толщины. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
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