«У следственной группы нет никаких доказательств»

На данный момент нет убедительных доказательств того, что Россия причастна к катастрофе над Донбассом авиалайнера компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок. Он добавил, что нельзя без фактических доказательств возложить ответственность за случившееся на Россию. По словам Лока, дальнейшие любые дальнейшие действия должны быть основаны на неопровержимых доказательства.

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил об отсутствии доказательств того, что Россия причастна к катастрофе над Донбассом авиалайнера компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17.

«Нет никаких убедительных доказательств, указывающих на Россию в соответствии с доказательствами Совместной следственной группы (Joint Investigative Team)», — указал Лок.

Он добавил, что нельзя без доказательств возложить ответственность за случившееся на Россию. По словам Лока, дальнейшие любые дальнейшие действия должны быть основаны на неопровержимых фактах, передает ФАН.

Днем ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал безапелляционными призывы к России взять вину за крушение Boeing 777 в Донецкой области.

«Министр иностранных дел Нидерландов сообщил о выдвинутом Нидерландами и Австралией безапелляционном требовании к России признать свою вину. Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим», — сказал дипломат.

По его словам, российская сторона подтверждает готовность оказывать «всевозможное содействие по-настоящему транспарантному и независимому следствию».

Постпред также подчеркнул, что Россия не может принять беспочвенных выводов ССГ (совместной следственной группы).

«Мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия», — добавил дипломат.

За три дня до этого посольство России в Австралии выразило возмущение солидарностью австралийских властей с заключением международной Объединенной следственной группы (JIT) о том, что Boeing 777 рейса MH17 был сбит самоходным зенитным ракетным комплексом «Бук», привезенным с российской территории.

«Австралийские власти в лице премьер-министра Малкольм Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп безапелляционно поддержали более чем спорные выводы Совместной следственной группы (ССГ), более того, потребовали, чтобы Россия явилась на «покаяние» и согласовала «сумму компенсации» жертвам катастрофы рейса МН17», — говорилось в сообщении диппредставительства РФ в Австралии.

Дипломаты отметили, что российские официальные власти несколько раз выражали недоверие выводам международного следствия, передает НСН.

«Свое отношение к качеству работы ССГ мы уже неоднократно высказывали. Вся наша аргументация многократно доводилась до сведения мировой общественности. Рекомендуем также ознакомиться с выводами Министерства обороны России. Политическая же оценка происходящего дана президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — пояснялось в коммюнике.

Также ведомство указало на то, что ССГ в Нидерландах отказывалась привлекать к расследованию представителей России.

«Несмотря ни на что, все наши предложения о совместной серьезной, солидной, профессиональной работе отвергаются с порога. Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое «расследование» ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и т.д.», — подчеркивалось в сообщении.

В пятницу президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума ответил на вопрос одного из журналистов о том, принадлежала ли России ракета, которой был сбит малайзийский Boeing над территорией Украины

«Нет, конечно. Повторяю там несколько версий, в том числе и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

«Так, по запросу нидерландской стороны Россия рассекретила и передала следствию технические и конструкторские данные ракет системы «Бук». Также по запросу были предоставлены результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа ракет АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“. Тем не менее эти материалы были проигнорированы в финальном докладе Совета по вопросам безопасности Нидерландов о технических причинах крушения рейса МН17, а сам он изобиловал нестыковками и неточностями», — говорилось в ее официальном комментарии.

Она также отметила, что российская сторона указывала следователям на эти недостатки, однако замечания не были учтены.