«СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо»

Активист экстремистской организации «Правого сектора» Алексей Цымбалюк заявил, что именно он является человеком, которому заказали убийство сбежавшего в Киев российского журналиста Аркадия Бабченко . Цымбалюк добавил, что после обнародования записи получения им аванса за «убийство» Бабченко без изменения его голоса «шифроваться» смысла нет.

Активист «Правого сектора» (организация запрещена на территории России ) Алексей Цымбалюк, в прошлом — иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского патриархата), заявил, что именно он является человеком, которому заказали убийство сбежавшего в Киев российского журналиста Аркадия Бабченко.

Цымбалюк отметил, что после того как только к нему поступил «заказ» на Бабченко, он сразу же обратился в Службу безопасности Украины . Также он подчеркнул, что «никаких интервью в ближайшее время не будет», поскольку он дал подписку о неразглашении, передает НСН.

Цымбалюк добавил, что после обнародования записи получения им аванса за «убийство» Бабченко без изменения его голоса «шифроваться» он смысла не видит, передает ФАН.

«СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо», — резюмировал экс-священник УПЦ.

В этот же день — четверг 31 мая — Шевченковский районный суд Киева принял решение о помещении под арест Бориса Германа, который фигурирует в качестве подозреваемого по делу об организации покушения на Бабченко.

«Ходатайство удовлетворить… применить к подозреваемому Герману меру пресечения в виде содержания под стражей без определения суммы залога», — зачитала решение суда судья Виктория Свитлицкая.

Герман был помещен под арест на два месяца. Сам Герман заявил, что заранее осознавал, что «исполнитель» заказа будет сотрудничать со Службой безопасности Украины и убийство будет инсценировано.

«Алексей Цимбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что он известен по своей деятельности во время АТО, он никогда в жизни не будет убивать какого-либо человека, особенно безоружного человека. Когда он выбирался на эту роль, все прекрасно знали, что он побежит в СБУ и начнет все рассказывать, потому что на фронте их этому научили. Поэтому мы точно знали, что будет инсценировка», — сказал Герман.

Он также отметил, что его общение с источником из Москвы документировалось, а сама операция была секретной.

«У меня нет никаких отрицательных эмоций к Бабченко, у меня нет никаких претензий к Цимбалюку», — добавил Герман.

По его словам, к нему обратился «очень давний знакомый, который сейчас живет в Москве».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что попыткой инсценировки убийства Бабченко украинская сторона рассчитывала спровоцировать высылку дипломатов России из стран Запада.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. Захарова заявила, что Бабченко нужно не ругать, а жалеть и радоваться, что он живой.

«Судя по разыгранному телевизионному спектаклю, он (Бабченко. — Газета.Ru) даже не понял, что с ним сделали. Он искренне (скорее всего даже очень) верил, что спасает себя и параллельно делает великое дело, ну, может быть, еще и потенциально прибыльное. Думаю, именно в такой тональности его и разрабатывали спецслужбы, а потом взяли и грубо использовали в своих целях, превратив в настоящего и навсегда своего заложника», — считает дипломат.

Она добавила, что история следует известным «мировым» образцам. По словам Захаровой, заявления про «солидарность» с Киевом, повторяемые украинскими силовиками, имели целью спровоцировать «очередной раунд высылки российских дипломатов или еще что-нибудь схожее».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «странной историей» инсценировку убийства Бабченко. При этом он отметил, что хорошо, что человек жив.

«Мы не будем комментировать. История, по меньшей мере, странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, что человек жив», — сказал Песков.

Новости об убийстве Бабченко появились вечером 29 мая. На следующий день в СБУ объявили, что журналист жив, а убийство Бабченко было инсценировано, чтобы поймать организаторов настоящего покушения.

В рамках данного дела имя Бориса Германа ранее фигурировал как «гражданин Г». По версии следствия, за организацию покушения он получил от заказчиков $15 тыс., еще $30 тыс. ему якобы должны были заплатить по факту убийства.