Ещё
Арестован подозреваемый в «убийстве» Бабченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Киеве арестовал подозреваемого в «покушении» на Бабченко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Шевченковский районный суд Киева в четверг вечером арестовал на два месяца подозреваемого в «покушении» на российского журналиста Аркадия Бабченко — директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Бориса Германа.
«Ходатайство удовлетворить, в виде меры пресечения назначить содержание под стражей на 60 дней без определения меры залога», — передает ТАСС заявление судьи.
Между тем, СБУ продолжает путаться в деле об «убийстве» Бабченко. Так, ранее активист «Правого сектора», участник карательной операции вооруженных сил Украины в Донбассе, монах Алексей Цымбалюк (иеродиакон Аристарх) заявил, что он должен был стать убийцей Аркадия Бабченко, но якобы сам сообщил о подготовке «убийства» Службе безопасности Украины.
Официальный представитель Службы безопасности Украины Алена Гитлянская сразу же со смехом опровергла эти данные, однако позже удалила свой пост, а Цымбалюк стал фигурировать на заседании суда.
В СБУ также заявили, что считают оправданными «негативные моменты», нанесенные «публичным интересам» в деле об инсценировке «убийства» российского журналиста.
Напомним, в среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Малайзия отказалась признавать Россию виновной в крушении Boeing в Донбассе Сбербанк отказался комментировать пропажу средств со счетов Захарченко В московском магазине Adidas избили охранников и украли товар
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Западе допустили вину Киева в крушении MH17588
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом692
Михалков высказался о поразивших россиян доходах540
ЕС подготовил жесткий ответ США в торговой войне66
Массовое банкротство россиян и другие события дня49
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение