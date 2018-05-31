«Все из-за тапочек»: каратист изувечил продавщицу

Известный в Волгоградской области спортсмен и тренер по каратэ, сын президента Федерации каратэ Южного федерального округа Виталий Толстов избил продавщицу обувного бутика за отказ оформить возврат на босоножки, которые специалист сочла слишком поношенными. Цена вопроса, из-за которого вспыхнул конфликт с рукоприкладством, — 1000 рублей.

Полиция Волжского задержала 32-летнего каратиста Виталия Толстова, который избил продавщицу в одном из торговых центров города за отказ принять для возврата поношенные босоножки. Инцидент между владеющим единоборствами мужчиной и 23-летней Надеждой Борисовой попал на видео. Приступ гнева у Толстова вызвала невозможность добиться своего. Сославшись на нетоварный вид обуви, продавщица не стала возвращать выплаченные за нее деньги, предложив обратиться в отдел потребителей.

Пока что агрессивный мужчина не понес никакой ответственности за совершенное злодеяние. Более того, после рукоприкладства на глазах у многочисленных свидетелей ему удалось беспрепятственно покинуть ТК. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что отцом нападавшего является президент Федерации каратэ WKF Южного федерального округа Сергей Толстов

Оба родственника являются профессиональными спортсменами-каратистами.

Помимо собственных выступлений Толстов-младший тренирует детей в спортивной школе и трудится ответственным секретарем Волгоградской областной федерации каратэ.

Его отец проводит учебно-тренировочные семинары в родном городе.

Толстов-старший уже призвал разделить вину за случившееся между его сыном и продавщицей — в равных долях.

«Проблема была из-за каких-то тапочек, — приводит слова каратиста V1.ru. — Я ни в коем случае не одобряю поступок своего сына, так как не было повода бить по лицу. Он взрослый человек и должен отвечать за свои поступки. Вопрос можно было решить другим путем. Он признает, что сорвался, и сейчас сожалеет о случившемся.

Скандал не возник на пустом месте. По моим сведениям, молодая продавщица нахамила моей бывшей супруге. Она просто спросила: «Что делать с товаром?» Реакция консультанта была очень грубой. Этим она спровоцировала скандал.

Вера пришла со слезами на глазах к сыну и попросила помочь разобраться. Кто прав, кто виноват — решат правоохранительные органы.

Думаю, это послужит уроком обоим: молодой сотруднице магазина быть вежливой и относиться к старшим с уважением, а сыну впредь хорошо думать, прежде чем совершать подобные поступки».

У продавщицы другая версия событий. По ее словам, за время эксплуатации родственница Толстовых «успела убить рисунок на подошвах, на босоножках появилась дырка и грязь». Добавим, что стоимость обуви, вокруг которой разгорелся скандал, составляет всего тысячу рублей.

«Месяца два назад он присматривал обувь, но, если честно, я побоялась подойти к нему и предложить свою помощь, — объяснила Борисова. — Уж больно зло он хватал ботинки и летние сандалии и бросал их на полку. Я стараюсь не работать с такими покупателями».

Как рассказала она, после вопроса «Будешь возвращать деньги?» молодой человек нанес ей очень сильный удар в лицо, разбив губу и оформив синяк под глазом.

С рабочего места продавщицу эвакуировала машина «скорой помощи». Врачи наложили девушке швы, но она опасается «навсегда остаться со шрамом».

Если верить Борисовой, за прошедшие с момента избиения дни она похудела на шесть килограммов, поскольку не может принимать пищу из-за боли.

Согласно данным пресс-службы МВД по Волжскому, которые приводит volgograd.kp.ru, с находящимся в отделе Виталием Толстовым «работают оперативники уголовного розыска».

Издание «Блокнот Волжского» обладает более детальной информацией. Против Толстова возбудили уголовное дело. Он был допрошен и отпущен под подписку о невыезде.

Президент Федерации каратэ Волгоградской области Вадим Попов признался, что все спортивное сообщество региона пребывает в шоке после случившегося.

«Как-то объяснить эту ситуацию я не могу, в голове лишь одно слово — позор! У нас достаточно интеллигентный вид спорта, некоторые его сравнивают с игрой в шахматы, но при помощи рук и ног.

Я не знаю, как отреагирует на это Федерация карате России, но после таких инцидентов люди обычно покидают свой пост, — это я про старшего Толстова.

С младшим все понятно, там будут разбираться следственные органы. В любом случае, его тренерская работа на этом закончилась, никто не отдаст своего ребенка к тренеру, который может ударить женщину», — объяснил функционер.

Тем временем Федерация каратэ России (ФКР) выступили с осуждением ЧП.

Как дали понять в организации, «если факт нападения и личность нападавшего официально подтвердятся, этот спортсмен будет лишен права преподавать каратэ, особенно в детско-юношеской школе».