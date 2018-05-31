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В Ставрополье мужчина расстрелял семью
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В Ставрополье мужчина расстрелял семью во время ссоры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи на Ставрополье ищут мужчину, который во время ссоры начал стрелять по членам своей семьи, в результате чего погибла его теща, а жена и ее брат были госпитализированы, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"По данным следствия, ночью 27 мая в селе Левокумском произошла ссора между 36-летним подозреваемым и его супругой. В ходе конфликта мужчина из огнестрельного оружия стал стрелять в свою супругу, ее мать и ее брата, после чего скрылся. Потерпевшие были доставлены в больницу, где днем 27 мая 53-летняя теща подозреваемого от полученного ранения скончалась", — говорится в сообщении.
Дело в отношении мужчины возбуждено по статьям УК РФ "убийство", "незаконный оборот оружия" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам", сообщили в СУСК.
Как отметили в ведомстве, личность подозреваемого установлена, им оказался Ахмад Даудов, который также может представляться Али Муртазалиевым.
"В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Следствие обращается ко всем гражданам, располагающим информацией о его местонахождении, сообщить об этом в Нефтекумский межрайонный следственный отдел", — отмечено в сообщении.
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