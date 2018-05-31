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Энрике Иглесиас чудом спасся в Москве
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Энрике Иглесиас чудом спасся в Москве 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: Reuters
Энрике Иглесиас едва заживо не сгорел в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Москвич, полный тезка популярного испанского певца, заснул в своем минивэне Peugeot, который припарковал во дворе в 3-м Дорожном проезде на юге столицы.
По неизвестной пока причине автомобиль загорелся, однако мужчина даже во сне сумел почувствовать запах гари и невредимым выбраться из машины.
Очевидцы произошедшего вызвали пожарных, однако Иглесиас сумел самостоятельно потушить возгорание. Тезка многолетнего возлюбленного российской теннисистки Анны Курниковой в результате происшествия не пострадал.
Канал отмечает, что Энрике Иглесиас — настоящее имя 34-летнего москвича.
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