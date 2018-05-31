Энрике Иглесиас чудом спасся в Москве

Москвич, полный тезка популярного испанского певца, заснул в своем минивэне Peugeot, который припарковал во дворе в 3-м Дорожном проезде на юге столицы.

По неизвестной пока причине автомобиль загорелся, однако мужчина даже во сне сумел почувствовать запах гари и невредимым выбраться из машины.

Очевидцы произошедшего вызвали пожарных, однако Иглесиас сумел самостоятельно потушить возгорание. Тезка многолетнего возлюбленного российской теннисистки Анны Курниковой в результате происшествия не пострадал.

Канал отмечает, что Энрике Иглесиас — настоящее имя 34-летнего москвича.