Энрике Иглесиас чудом спасся в Москве 

Энрике Иглесиас едва заживо не сгорел в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Москвич, полный тезка популярного испанского певца, заснул в своем минивэне Peugeot, который припарковал во дворе в 3-м Дорожном проезде на юге столицы.
По неизвестной пока причине автомобиль загорелся, однако мужчина даже во сне сумел почувствовать запах гари и невредимым выбраться из машины.
Очевидцы произошедшего вызвали пожарных, однако Иглесиас сумел самостоятельно потушить возгорание. Тезка многолетнего возлюбленного российской теннисистки Анны Курниковой в результате происшествия не пострадал.
Канал отмечает, что Энрике Иглесиас — настоящее имя 34-летнего москвича.