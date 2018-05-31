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Сбербанк переадресовал вопрос о пропаже «миллионов Захарченко»
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Сбербанк отказался комментировать пропажу средств со счетов Захарченко 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать вопрос о возможной пропаже средств со счетов полковника МВД Дмитрия Захарченко, переадресовав его Следственному комитету.
«Сбербанк не комментирует операции своих клиентов. В данной ситуации Следственный комитет Российской Федерации — наш клиент, просим адресовать свои вопросы к ним», — передает РИА «Новости» сообщение кредитной организации.
Накануне стало известно об исчезновении арестованных по делу Захарченко миллионов евро.
Напомним, экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом было изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток.
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