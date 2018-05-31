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Шины самолета ВВС США лопнули при посадке
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Шины самолета ВВС США лопнули при посадке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: mildenhall.af.mil/wikipedia.org
Самолет-заправщик КС-135 Stratotanker американских ВВС совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Милуоки, сообщил представитель 128-го авиакрыла национальной гвардии штата Висконсин.
Самолет приземлился из-за неполадок на борту, передает ТАСС со ссылкой на WISN.
При этом во время приземления раздались громкие хлопки, появились клубы дыма. WISN пояснила, что при посадке у КС-135 лопнули две покрышки на шасси.
Аэропорт приостановил работу, так как шасси пришлось чинить прямо на взлетной полосе.
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