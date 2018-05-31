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В Польше разбился легкомоторный самолет
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В Польше разбился легкомоторный самолет 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: © Fotolia / sas
Два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета в Лодзинском воеводстве Польши, сообщил журналистам в четверг представитель государственной пожарной службы в Ловиче (город, входящий в воеводство) старший капитан Аркадиуш Маковский.
По его данным, вероятнее всего, самолет разбился во время посадки.
"По прибытии на место врачи из команды скорой медицинской помощи констатировали смерть двух человек, предположительно мужчин, которые находились внутри разбитого самолета. В настоящее время мы ждем прибытие прокурора", — сказал Маковский.
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