В Польше разбился легкомоторный самолет

Два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета в Лодзинском воеводстве Польши , сообщил журналистам в четверг представитель государственной пожарной службы в Ловиче (город, входящий в воеводство) старший капитан Аркадиуш Маковский.

По его данным, вероятнее всего, самолет разбился во время посадки.