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Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
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СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко 

BFM.RU 1 час назад
Служба безопасности Украины обнародовала на пресс-конференции видео задержания подозреваемого в подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
На видеозаписи мужчина в белой рубашке и темных брюках идет по улице. К нему со спины подходят несколько мужчин в гражданской одежде. Они заломили задержанному руки за спину, надели наручники, после чего увели и посадили в микроавтобус.
Грицак заявил, что по месту жительства задержанного проходят обыски.
Кроме того, СБУ продемонстрировала видеозапись, на которой подозреваемый передает аванс предполагаемому исполнителю убийства.
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