Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко

На видеозаписи мужчина в белой рубашке и темных брюках идет по улице. К нему со спины подходят несколько мужчин в гражданской одежде. Они заломили задержанному руки за спину, надели наручники, после чего увели и посадили в микроавтобус.

Грицак заявил, что по месту жительства задержанного проходят обыски.

Кроме того, СБУ продемонстрировала видеозапись, на которой подозреваемый передает аванс предполагаемому исполнителю убийства.