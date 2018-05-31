Школьница спасла утопающую подругу и утонула сама

Школьница погибла в Вышнем Волочке Тверской области , пытаясь спасти утопающую подругу. Тело 16-летней девочки извлекли из воды и передали полиции. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Подростки отдыхали на Вышневолоцком водохранилище в среду, 30 мая. По предварительным данным, во время купания одна из школьниц начала тонуть. Другая помогла ей выбраться на берег, но самой ей это не удалось.