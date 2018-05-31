Раскрыты подробности об «организаторе убийства» Бабченко

СМИ рассказали об «организаторе убийства» Бабченко

В деле о "покушении" на журналиста Аркадия Бабченко нет никаких четких доказательств, что к этому причастны российские спецслужбы, сообщила Strana.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании некоего "гражданина Украины Г. ". По версии следствия, именно он нанимал киллера для убийства Аркадия Бабченко по заказу российских спецслужб.

Собеседники издания пояснили, что Г. — предприниматель, который работает в сфере поставок оружия для армии. По словам самого подозреваемого, некоторое время назад к нему обратились сотрудники украинских правоохранительных органов и предложили участвовать в контрразведывательной операции.

Бизнесмен согласился, однако вскоре приходивший с предложением человек исчез, а в СБУ начали говорить, что он работал на российские спецслужбы.

"То есть это была чистой воды провокация Заказчик там фигурирует как "неустановленное лицо", сотрудничающее со спецслужбами РФ", — пояснил источник.

Вечером 28 мая МВД Украины сообщило о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. Был опубликован фоторобот подозреваемого. Украинские власти заявили о причастности к преступлению российских спецслужб.

На следующий день журналист появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак поздравил его с "третьим рождением" и пояснил, что украинские спецслужбы получили информацию о готовящемся покушении на Бабченко и предотвратили его. Заказчиком он назвал украинца, якобы завербованного российскими спецслужбами.

В этот же день СБУ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке покушения. Ведомство опубликовало видеозапись, на которой сотрудники службы заламывают руки мужчине, идущему по улице, надевают на него наручники и сажают в автобус.