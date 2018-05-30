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Подруга искусала парня после его решения расстаться
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Подруга искусала парня после его решения расстаться 

Рамблер 2 часа назад
О том, что брошенная женщина может серьёзно отомстить, известно всем. Очевидно, молодой житель Китая забыл о женском коварстве и попался на удочку бывшей возлюбленной. 23-летний молодой человек встретился с девушкой на улице и предложил завершить отношения. Подруга отреагировала спокойно и попросила парня о прощальном поцелуе. Однако когда их губы соприкоснулись, девушка буквально вцепилась в экс-бойфренда зубами и не отпускала его, пока он не начал кричать. Поскольку Ромео-неудачнику не удалось справиться с девушкой своими силами, ему на помощь пришли полицейские. Уговорами и внушениями проблему решить не удалось, поэтому стражи порядка были вынуждены применить перцовый баллончик. Юношу отправили с незначительными травмами в лечебное учреждение, а его теперь уже точно бывшую подругу забрали родители. Они же пояснили, что у их дочери имеются некоторые проблемы с психикой.
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