В Москве загорелся склад

На юго-востоке Москвы загорелся склад с макулатурой

На юго-востоке столицы произошло возгорание на складе с макулатурой. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Как отмечается, возгорание произошло в Печатниках по адресу ул. Южнопортовая, д.27.

"В складируемом помещении происходит горение макулатуры на площади 500 квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что распространению огня способствует сильный ветер. К тушению склада привлечены 56 человек и 18 единиц техники.